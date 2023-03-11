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Spor

Borussia Dortmund'un serisini Schalke bitirdi

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 24. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Schalke 04 ile 2-2 berabere kaldı.

11 Mart 2023 Cumartesi 23:18 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'un serisini Schalke bitirdi
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Bundesliga'da Ruhr derbisinde Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Veltins Arena'daki maç 2-2 sona erdi.

Borussia Dortmund, 38. dakikada Nico Schlotterbeck ile öne geçti ve ilk yarı Dortmund'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Schalke 04'de 50. dakikada Marius Bülter, skoru eşitledi. Borussia Dortmund, 60. dakikada Raphael Guerreiro ile yeniden öne geçti.

Schalke 04'de oyuna 68. dakikada giren Kenan Karaman, 79. dakikada maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund'un ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Dortmund 50, Schalke 04 20 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü ağırlayacak. Schalke, Augsburg deplasmanına gidecek.

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