İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7214
  • EURO
    9,1477
  • ALTIN
    469.917
  • BIST100
    1302.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bosna Hersek küme düştü, Hadzic kahroldu
Spor

Bosna Hersek küme düştü, Hadzic kahroldu

TFF 1'nci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da, kariyerinde ilk kez ülkesinin A milli takımında forma şansı bulan Bosna Hersekli golcü Irfan Hadzic, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

DHA16 Kasım 2020 Pazartesi 13:09 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:09
ABONE OL

Daha önce U19 milli olduğu Bosna'da geçen sezon Ağustos 2019'da 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki Lihtenştayn ve Ermenistan maçlarının aday kadrolarına davet edilen Hadzic, hiç forma giyemeden sakatlık yaşadı.

Akhisarspor'da bu sezon 8 maçta 4 gollük performansıyla 1 yıldan uzun süre sonra milli kadroya davet edilen 27 yaşındaki Hadzic, geçen hafta 12 Kasım'da İran'la oynanan hazırlık maçına 11'de çıkıp ilk kez Bosna Hersek A Milli Takımı'nın formasını giydi. Hadzic'in 58 dakika sahada kaldığı o maçı 2-0 kaybeden Bosna, golcü futbolcunun yedek kulübesinde beklediği UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup maçında ise Hollanda'ya 3-1 yenilerek son sırada kalıp B Ligi'ne düştü. Hadzic'li Bosna Hersek, son grup maçında çarşamba günü İtalya'yı ağırlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.