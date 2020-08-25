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Spor

Bosna Hersek temsilcisi Zeljeznicar'da 6 koronavirüs vakası

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Haifa ile karşılacak Bosna Hersek temsilcisi Zeljeznicar'da 6 koronavirüs vakası tespit edildi.

25 Ağustos 2020 Salı 18:53 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 18:53
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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Haifa ile oynayacakları karşılaşma öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden bazılarının pozitif çıktığı belirtildi.

Futbolcular İrfan Fejzic, Frane İkic, Damir Sadikovic, Mustafa Mujezinovic, Ermin Zec ve Samir Bekric'in test sonuçlarının pozitif olduğunun aktarıldığı açıklamada, tüm bu isimlerin kendilerini iyi hissettikleri ve ev izolasyonunda oldukları kaydedildi.

Virüs bulaşan 6 isimden yoksun olarak bugün İsrail'e hareket edecek Bosna Hersek temsilcisi Zeljeznicar, 27 Ağustos Perşembe günü Maccabi Haifa ile bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.

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