İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bosna Hersek'ten Dünya Kupası yolunda kritik galibiyet!
Spor

Bosna Hersek'ten Dünya Kupası yolunda kritik galibiyet!

Bosna Hersek, Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Romanya'yı 3-1 mağlup ederek puanını 16'ya çıkararak play-off biletini garantiledi.

HABER MERKEZİ16 Kasım 2025 Pazar 00:58 - Güncelleme:
Bosna Hersek'ten Dünya Kupası yolunda kritik galibiyet!
ABONE OL

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 7. maçında Bosna Hersek, Romanya'yı ağırladı.

Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek 3-1 kazandı.

Romanya'nın golünü 17'de Daniel Birligea atarken Bosna Hersek'in gollerini 49. dakikada Edin Dzeko, 80. dakikada Esmir Bajraktarevic ve 90+4'te Haris Tabakovic kaydetti.

Eyüpspor forması giyen Denis Draguş, 68. dakikada kırmızı kart görerek Romanya'yı 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, gruptaki puanını 7. maçlar sonunda 16 yaparak play-off'u garantiledi. Romanya ise 10 puanda kaldı.

Grubun son maçında Bosna Hersek, grup liderliği için Avusturya deplasmanına gidecek. Romanya ise San Marino'yu ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.