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Spor

Bosna Hersek'ten İsrail tepkisi! Maçı iptal ettiler

Bosna Hersek Milli Takımı, İsrail ile oynanacak hazırlık maçı öncesi çarpıcı bir karar aldı. Karşılaşma, İsrail'in Filistin saldırıları nedeniyle güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak iptal edildi.

22 Mart 2024 Cuma 20:22 - Güncelleme:
Bosna Hersek'ten İsrail tepkisi! Maçı iptal ettiler
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Bosna Hersek ile İsrail'in 26 Mart Salı günü karşılaşacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Filistin'e saldırıları nedeniyle İsrail'e olan tepkiler sonrası Saraybosna'daki maçın güvenlik açısından riskli olacağı ve bu sebeple iptal edilmesine karar verildiği açıklandı.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yetkililerle yapılan istişareler sonrasında, mevcut güvenlik durumu ve İsrail Milli Takımı'yla oynanacak maçın yüksek risk düzeyi göz önüne alındığında, Saraybosna'daki maçın iptal edilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Takımımız UEFA takviminde yer alan boş bir vakitte yeni bir hazırlık maçı ayarlanacaktır." denildi.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Rade Krunic'in yanı sıra Rizespor'dan Varesanovic, Bosna Hersek Milli Takım formasını giyiyor.

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