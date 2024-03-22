Bosna Hersek ile İsrail'in 26 Mart Salı günü karşılaşacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Filistin'e saldırıları nedeniyle İsrail'e olan tepkiler sonrası Saraybosna'daki maçın güvenlik açısından riskli olacağı ve bu sebeple iptal edilmesine karar verildiği açıklandı.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yetkililerle yapılan istişareler sonrasında, mevcut güvenlik durumu ve İsrail Milli Takımı'yla oynanacak maçın yüksek risk düzeyi göz önüne alındığında, Saraybosna'daki maçın iptal edilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Takımımız UEFA takviminde yer alan boş bir vakitte yeni bir hazırlık maçı ayarlanacaktır." denildi.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Rade Krunic'in yanı sıra Rizespor'dan Varesanovic, Bosna Hersek Milli Takım formasını giyiyor.