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Spor

Boşnak sol bek Dzenan Burekovic, Göztepe için İzmir'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen Dzenan Burekovic'i İzmir'e getirdi.

DHA07 Eylül 2020 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 11:43
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Adanaspor'dan kaleci İrfan Can, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göztepe, Boşnak sol bek Dzenan Burekovic ile prensipte anlaştı. Son olarak Macaristan'ın Ujpest ekibinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun İzmir'e geldiği öğrenildi.

İzmir'de sağlık kontrolünden geçirilecek Burekovic'te herhangi bir sağlık sorunana rastlanmazsa oyuncuyla sözleşme imzalanacağı açıklandı. Kariyerine ülkesinde Celik Zenica takımında başlayan deneyimli futbolcu, Sırbistan'da Vojvodina'da forma giydi. Ardından 2017-18'de Macaristan'a giden Burekovic, geçen sezon Ujpest'te 29 resmi maçta top koşturdu.

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