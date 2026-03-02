Bosphorus Cup 25. yılını kutluyor

Bugün Bosphorus Cup, Türkiye'nin en prestijli uluslararası yelken organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Doğal parkuru, zorlu rüzgar koşulları ve eşsiz tarihi siluetiyle İstanbul Boğazı, dünyanın dört bir yanından gelen yelkenciler için benzersiz bir yarış ortamı sunuyor.

100 YAT, 1.000'İN ÜZERİNDE YELKENCİ

Bosphorus Cup, her yıl yaklaşık 100 yat ve 1.250'nin üzerinde yelkenciyi ağırlıyor. Katılımcı ekiplerin yaklaşık yarısı Türkiye'den, diğer yarısı ise dünyanın dört bir yanından gelen yabancı takımlardan oluşuyor. Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Yunanistan gibi komşu ülkelere ek olarak, Dubai, Italya, ABD, Fransa gibi ülkelerden de katılım gerçekleşiyor. Bunlara da ek olarak 25. Yıl şerefine organizasyon komitesi tarafından 17 yeni ülkeden sporcular yarışa davet edildiler.

ÜÇ GÜN, ÜÇ FARKLI PARKUR

Yarışlar toplam üç gün sürüyor. 2026 programına göre,

17 Eylül Perşembe günü Caddebostan parkurunda,

18 Eylül Cuma günü Büyükada parkurunda,

19 Eylül Cumartesi günü ise Boğaz parkurunda yarışlar düzenlenecek.

Genel sıralama birincisi ekip, kupasını Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda, deniz üzerinde teslim alacak.

GÜMÜŞTEN BİR MİRAS: BOSPHORUS CUP KUPASI

Tamamı gümüşten üretilen ve 2004 yılında Kapalıçarşı'da yapılan Bosphorus Cup döner (Perpetual) kupası, o tarihten bu yana kazanan ekipler arasında el değiştiriyor. 2025 yılında Rusya'dan Rossko Racer tarafından kazanılan kupa, 25. yıl yarışlarının ardından yeni sahibini bulacak. Ayrıca, Türkiye'nin köklü markalarından GORBON Seramik tarafından hazırlanan madalya ve plaketler de kazananlara ve tüm katılımcılara takdim edilecek.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA MİLYONLARIN TAKİP ETTİĞİ BİR YARIŞ

Boğaz etabı, rüzgarın yönüne bağlı olarak Beşiktaş veya Arnavutköy açıklarından başlıyor ve Anadolu Hisarı'ndaki dönüş şamandırasına doğru devam ediyor. Rüzgar şiddetine göre parkur üç ya da dört tur üzerinden tamamlanıyor. Dolmabahçe Sarayı, Rumeli Hisarı, Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Küçüksu Kasrı gibi İstanbul'un simge yapıları, yarış boyunca canlı yayınlarla tüm dünyaya aktarılıyor. Yarışları Boğaz kıyılarından milyonlarca kişi takip ediyor.

25. YILA ÖZEL ETKİNLİKLER

25. yıl kapsamında yıl boyunca özel etkinlikler planlanıyor. Nisan ayında düzenlenecek gala gecesinde, geçmiş yılların sporcuları, hakemleri, sponsorları ve organizasyona katkı sağlayan isimler bir araya gelecek. 7 Haziran Pazar günü ise, yalnızca Bosphorus Cup'ın ticari ortaklarının davet ile katılabildiği "Bosphorus Cuo Invitational" adıyla özel bir Boğaz yarışı düzenlenecek.

GENÇ YELKENCİLER İÇİN HALİÇ'TE YARIŞLAR

19 ve 20 Eylül tarihlerinde, Haliç'in sakin sularında genç sporculara yönelik Optimist ve Laser yarışları gerçekleştirilecek. Bu yarışlar, Bosphorus Cup'ın genç sporculara ve yelken sporunun geleceğine verdiği önemi vurguluyor.

MİLYONLARA ULAŞAN CANLI YAYINLAR

Bosphorus Cup yarışlarının Boğaz etabı, dünyaca ünlü yönetmenlerin yönetiminde televizyondan canlı olarak yayınlanıyor ve milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Organizasyon, aynı zamanda dünyanın önde gelen yelken fotoğrafçılarının da İstanbul'da buluşma noktası haline geliyor.

ORGANİZASYON KOMİTESİ'NDEN

Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon, organizasyonla ilgili olarak şunları söyledi: "Bosphorus Cup, yalnızca bir yelken yarışı değil, İstanbul'un deniz kültürünü ve spor ruhunu dünyaya taşıyan bir vitrin. 25 senelik bir gelişim yolculuğunda, dünyanın ve Türkiye'nin en büyük markaları Bosphorus Cup'ın yanında yer aldılar. VISA, Corum, Nissan, Garanti Bankası, Turkcell, Türk Hava Yolları, İş Bankası gibi dev markalar Istanbul Boğazı'ndaki görsel şölene katkıda bulundular. 25. yılımızda bu mirası daha da ileri taşımaktan büyük gurur duyuyoruz."

BOSPHORUS CUP HAKKINDA

2002 yılında Orhan Gorbon tarafından kurulan Bosphorus Cup, her yıl İstanbul Boğazı'nda düzenlenen uluslararası bir yelken yarışıdır. İki kıta arasında, yelkencilik için çok elverişli ve doğal koşullarda ve milyonlarca İstanbullu'nun gözlerinin önünde 24 senedir yapılan Bosphorus Cup artık Türkiye'nin en önemli uluslararası markalarından biri haline gelmiştir. Yaklaşık 100 yat ve 1.250'nin üzerinde yelkencinin katıldığı organizasyonda, ekiplerin yarısı Türkiye'den, yarısı ise dünyanın dört bir yanından gelmektedir.

Bosphorus Cup, ORG Spor organizasyonu ve VİRA Yatçılık Kulübü işbirliğiyle düzenlenmektedir.