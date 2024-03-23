İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Boston Celtics 8'de 8 yaptı

Jaylen Brown'ın 33 sayıyla damga vurduğu maçta, yıldız basketbolcunun takımı Boston Celtics, Detroit Pistons'ı 129-102 mağlup etti.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 11:07 - Güncelleme:
Boston Celtics 8'de 8 yaptı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Detroit Pistons'ı 129-102 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'ları önceden garantileyen Doğu Konferansı lideri Celtics, Pistons'ı mağlup ederek üst üste 8, bu sezon 56. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jaylen Brown 33, Payton Pritchard 20, Kristaps Porzingis ve Derrick White 19'ar sayı kaydetti.

Arka arkaya 5. maçını kaybeden Doğu Konferansı son sırasındaki Pistons'ta James Wiseman'ın 24 ve Jaden Ivey'nin 16 sayısı, sezonun 58. mağlubiyetini engelleyemedi.

THUNDER, RAPTORS DEPLASMANINDA KAZANDI

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Toronto Raptors'ı 123-103 mağlup etti.

Shai Gilgeous-Alexander 23, Jalen Williams 20 ve Chet Holmgren 18 sayı üreterek art arda 4. maçını kazanan Thunder'ın bu sezonki 49. galibiyetinde etkili oldu.

Peş peşe 9, sezonun 47. mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta Gradey Dick 21 ve Kelly Olynyk 16 sayı attı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 103-123

Detroit Pistons-Boston Celtics: 102-129

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 97-99

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 104-91

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 88-111

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 117-125

Golden State Warriors-Indiana Pacers: 111-123

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 101-94

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.