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Spor

Boston Celtics deplasmanda Miami Heat'i farklı yendi

Boston Celtics, NBA'de deplasmanda karşı karşıya geldiği Miami Heat'i 143-110 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

AA26 Ocak 2024 Cuma 10:09 - Güncelleme:
Boston Celtics deplasmanda Miami Heat'i farklı yendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 143-110 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Heat deplasmanında 33 sayı farkla kazanan Doğu Konferansı lideri Celtics, üst üste 3. olmak üzere 35. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum 26 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Kristaps Porzingis 19 ve Jaylen Brown 18 sayı kaydetti.

Art arda 5. kez kaybeden Heat'te Bam Adebayo ve Tyler Herro'nun 19'ar sayısı, sezonun 21. yenilgisini önleyemedi.

PACERS, 76ERS'I GEÇTİ

Indiana Pacers, sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-122 yenerek 25. galibiyetine ulaştı.

Pascal Siakam'ın 26 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Pacers'ta Myles Turner 20 ve Andrew Nembhard 19 sayı üretti.

Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers'ta Joel Embiid'in 31 ve Tyrese Maxey'nin 22 sayısı sezonun 14. yenilgisini engelleyemedi.

Sonuçlar

Washington Wizards-Utah Jazz: 108-123

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 134-122

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 94-96

Miami Heat-Boston Celtics: 110-143

New York Knicks-Denver Nuggets: 122-84

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 133-134

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 141-132

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