İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2024 Pazar / 19 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boston Celtics finale artık çok daha yakın
Spor

Boston Celtics finale artık çok daha yakın

NBA'de sezonun son düzlüğüne girilirken, Doğu Konferansı Finali'nde Boston Celtics, Indiana Pacers karşısında 3-0 öne geçti.

26 Mayıs 2024 Pazar 11:54 - Güncelleme:
Boston Celtics finale artık çok daha yakın
ABONE OL

NBA'de sezonun son düzlüğüne girilirken, Doğu Konferansı Finali'nde Boston Celtics, Indiana Pacers karşısında 3-0 öne geçti.

Evinde oynadığı ilk iki maçta Pacers'ı 133-128 ve 126-110'luk skorlarla mağlup eden Celtics, üçüncü maçta ise Pacers'ı deplasmanda 114-111 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi.

Celtics, Pacers karşısında 1 galibiyet daha alması durumunda NBA Finalleri'ne yükselen taraf olacak.

18 sayı geri düştüğü maçı kazanmayı başaran Boston Celtics'te Jayson Tatum 36 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 2 blok, 1 top çalma ve 12/23 isabetle maça damgasını vurdu.

Indiana Pacers'ta ise Andrew Nembhard 32 sayı 4 ribaunt ve 9 asist ile oynadı.

Serinin dördüncü maçı, 28 Mayıs Salı günü TSİ 03.00'te Indiana Pacers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.