Boston Celtics finale artık çok daha yakın

NBA'de sezonun son düzlüğüne girilirken, Doğu Konferansı Finali'nde Boston Celtics, Indiana Pacers karşısında 3-0 öne geçti.

Evinde oynadığı ilk iki maçta Pacers'ı 133-128 ve 126-110'luk skorlarla mağlup eden Celtics, üçüncü maçta ise Pacers'ı deplasmanda 114-111 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi.

Celtics, Pacers karşısında 1 galibiyet daha alması durumunda NBA Finalleri'ne yükselen taraf olacak.

18 sayı geri düştüğü maçı kazanmayı başaran Boston Celtics'te Jayson Tatum 36 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 2 blok, 1 top çalma ve 12/23 isabetle maça damgasını vurdu.

Indiana Pacers'ta ise Andrew Nembhard 32 sayı 4 ribaunt ve 9 asist ile oynadı.

Serinin dördüncü maçı, 28 Mayıs Salı günü TSİ 03.00'te Indiana Pacers'ın ev sahipliğinde oynanacak.