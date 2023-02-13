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Spor

Boston Celtics galibiyet serisini sürdürüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Memphis Grizzlies'i 119-109 yenerek galibiyet serisini dört maça çıkardı.

13 Şubat 2023 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
Boston Celtics galibiyet serisini sürdürüyor
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Doğu Konferansı lideri Celtics, sezonunun 41. galibiyetini, konuk ettiği Grizzlies'ı 10 sayı farkla geçerek elde etti.

Üst üste 4. galibiyetine ulaşan Celtics'te Derrick White 23 sayı ve 10 asist, Sam Hauser 20 sayı, Al Horford 16 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Jayson Tatum 16 sayı ve 7 ribaunt, Robert Williams 10 sayı ve 16 ribauntla galibiyeti getirdi.

Bu sezon 22. kez kaybeden Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'ta Ja Morant 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Desmond Bane 18 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Jaren Jackson 15 sayı ve 7 ribaunt, Brandon Clarke 14, Dillon Brooks 11 sayıyla mücadele etti.

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