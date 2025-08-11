Boston Celtics, Joe Mazzulla ile sözleşme uzattı

Boston Celtics, başantrenör Joe Mazzulla ile çok yıllı sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Celtics basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, yaptığı açıklamada, "Joe'nun bizimle sözleşmesini uzatmasından dolayı çok mutluyuz. Görevin gerekliliklerini biliyor ve Celtics'e duyduğu tutku, en ateşli taraftarlarımızınkinden geri kalmıyor," ifadelerini kullandı.

Şubat 2023'te ise All-Star arasına NBA lideri 42-17'lik dereceyle giren Celtics'in kalıcı başantrenörü ilan edildi.

37 yaşındaki çalıştırıcı, 2023-24 sezonunda Celtics'i rekor kırarak 18. NBA şampiyonluğuna taşıdı. Üç sezonda 182 galibiyet, 64 mağlubiyetlik derece elde eden Mazzulla, arka arkaya iki sezonda 60 galibiyet barajını aşmayı başardı.

Mazzulla, "Bu gerçekten büyük bir nimet. Burada olmamı sağlayan inancım, eşim ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Sahiplik grubumuzla olan iş birliğimiz, Brad Stevens'ın mentörlüğü ve teknik ekibimizin desteği bizim için çok değerli. En önemlisi, son üç sezonda çalıştırma fırsatı bulduğum oyunculara minnettarım. Celtics ve Boston şehri için mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum," dedi.