İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7148
  • EURO
    47,4628
  • ALTIN
    4399.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boston Celtics, Joe Mazzulla ile sözleşme uzattı
Spor

Boston Celtics, Joe Mazzulla ile sözleşme uzattı

NBA ekibi Boston Celtics, başantrenör Joe Mazzulla ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ11 Ağustos 2025 Pazartesi 13:00 - Güncelleme:
Boston Celtics, Joe Mazzulla ile sözleşme uzattı
ABONE OL

Boston Celtics, başantrenör Joe Mazzulla ile çok yıllı sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Celtics basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, yaptığı açıklamada, "Joe'nun bizimle sözleşmesini uzatmasından dolayı çok mutluyuz. Görevin gerekliliklerini biliyor ve Celtics'e duyduğu tutku, en ateşli taraftarlarımızınkinden geri kalmıyor," ifadelerini kullandı.

Şubat 2023'te ise All-Star arasına NBA lideri 42-17'lik dereceyle giren Celtics'in kalıcı başantrenörü ilan edildi.

37 yaşındaki çalıştırıcı, 2023-24 sezonunda Celtics'i rekor kırarak 18. NBA şampiyonluğuna taşıdı. Üç sezonda 182 galibiyet, 64 mağlubiyetlik derece elde eden Mazzulla, arka arkaya iki sezonda 60 galibiyet barajını aşmayı başardı.

Mazzulla, "Bu gerçekten büyük bir nimet. Burada olmamı sağlayan inancım, eşim ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Sahiplik grubumuzla olan iş birliğimiz, Brad Stevens'ın mentörlüğü ve teknik ekibimizin desteği bizim için çok değerli. En önemlisi, son üç sezonda çalıştırma fırsatı bulduğum oyunculara minnettarım. Celtics ve Boston şehri için mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum," dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.