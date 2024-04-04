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Spor

Boston Celtics liderliği garantiledi

NBA'de Boston Celtics, TD Garden'da mücadele ettiği Oklahoma City Thunder'ı 135-100'lük skorla yendi ve normal sezonu lider olarak tamamlamayı garantiledi.

IHA4 Nisan 2024 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
Boston Celtics liderliği garantiledi
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NBA'de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Atlanta Hawks, evinde karşılaştığı Detroit Pistons'ı 121-113'lük skorla mağlup etti ve 36. galibiyetini elde etti. Atlanta'da Jalen Johnson 28 sayı, 14 ribaund ve 11 asistle triple double yaparken, De Andre Hunter 26, Dejounte Murray de 24 sayı ile katkı verdi. Bu sezonki 63. yenilgisini alan Detroit'te ise Malachi Flynn 50 sayı, 6 ribaund ve Marcus Sasser ile Jalen Duren de 11'er sayı ile mücadele etti.

BOSTON LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 135-100 mağlup etti ve 60. galibiyetini kazandı. Boston bu sonuçla normal sezonunu lider bitirmeyi garantiledi ve play-off'larda ev sahibi avantajını aldı. Boston'da Kristaps Porzingis 27 sayı, 12 ribaund, Jayson Tatum 24 sayı, 7 ribaund ve Jaylen Brown da 23 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Ligdeki 24. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Joshua Giddey 17 sayı, 6 ribaund ve Luguentz Dort 15 sayı, 5 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 86 - Portland Trail Blazers: 89

Washington Wizards: 120 - Los Angeles Lakers: 125

Boston Celtics: 135 - Oklahoma City Thunder: 100

Atlanta Hawks: 121 - Detroit Pistons: 113

Brooklyn Nets: 115 - Indiana Pacers: 111

Milwaukee Bucks: 101 - Memphis Grizzlies: 111

Minnesota Timberwolves: 133 - Toronto Raptors: 85

New Orleans Pelicans: 108 - Orlando Magic: 117

Phoenix Suns: 122 - Cleveland Cavaliers: 101

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