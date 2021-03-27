Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ın serisini bitirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 122-114 mağlup etti.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Celtics, son günlerin formda ekibi Bucks'ı 122-114 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
Jayson Tatum 34 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle takımını galibiyete taşırken, Marcus Smart 23 sayı, 8 ribaunt, Kemba Walker ise 21 sayı, 5 asistlik katkı sağladı.
Bucks'ta Khris Middleton'ın 19 sayı, 4 asist ve Giannis Antetokounmpo'nun 16 sayı, 8 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.
Utah Jazz, Memphis Grizzlies'i 117-114 yenerek Batı Konferansı liderliğini korudu.
Bu sezonun 33. galibiyetini elde eden Jazz'da Donovan Mitchell 35 sayı, 6 asist, Rudy Gobert 25 sayı, 9 ribauntla oynadı.
Grizzlies'te Ja Morant'ın 32, Dillon Brooks'un ise 22 sayısı kazanmak için yetmedi.
Lige sakatlığı bulunan LeBron James'ten yoksun devam eden Los Angeles Lakers, Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 100-86 yendi.
Dört maç sonra galibiyet elde eden Lakers'ta Montrezl Harrell 24 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Dennis Schröder 17 sayı, 7 asistle oynadı.
Cavaliers'ta Larry Nance 17 sayı, 10 ribaunt, Jarrett Allen 13 sayı, 11 ribauntla çift hanelere ulaştı, Cedi Osman ise 6 asist, 1 ribauntla mücadele etti.
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 111-113
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 114-122
Toronto Raptors-Phoenix Suns: 100-104
New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 108-113
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 107-101
Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 105-112
Charlotte Hornets-Miami Heat: 110-105
Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 94-109
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 117-114
Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 108-124
Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 100-86