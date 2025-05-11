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Spor

Boston Celtics, New York Knicks'e fark attı

Boston Celtics, NBA Doğu Konferansı Play-Off yarı final serisi 3. maçında New York Knicks'i 115-93 mağlup etti.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2025 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Boston Celtics, New York Knicks'e fark attı
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NBA Doğu Konferansı Play-Off yarı final serisi 3. maçında New York Knicks ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Madison Square Garden'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Boston Celtics, 115-93'lük skorla kazandı.

Maçı baştan sona üstün götüren ve üç sayılık yüzdesinde ilk 2 maçtaki kötü oranının aksine başarılı olan Boston Celtics, Knicks'in maça ortak olmasına hiç izin vermedi ve 22 sayı farkla kazandı.

Boston Celtics'te Jayson Tatum 22 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle oynadı. Payton Pritchard 23, Jaylen Brown 19, Derrick White 17, Al Horford 15 sayı ile mücadele etti.

New York Knicks'te Jalen Brunson'ın 27 sayısı, Karl-Anthony Towns'ın 21 sayı ve 15 ribaundluk mücadeleleri galibiyet için yeterli olmadı.

Evinde oynadığı ilk 2 maçı kaybeden son şampiyon Boston Celtics, deplasmandaki ilk maçı kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi.

İki takım arasındaki 4. maç, 13 Mayıs gece 02.30'da yine Madison Square Garden'de oynanacak.

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