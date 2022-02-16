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Spor

Boston Celtics, Philadelphia 76ers'a 48 sayı fark attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki mücadeleyi, 135-87'lik skorla misafir ekip Celtics kazandı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:54
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Art arda 9. galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı, 8 ribaunt, Jayson Tatum 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Maçı 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Joel Embiid, yalnızca 2 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ı ayakta tutmaya çalıştı. Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 124-116

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 87-135

Miami Heat-Dallas Mavericks: 99-107

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 109-121

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 128-119

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 126-120 (uzatmada)

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 103-96

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