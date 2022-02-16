Boston Celtics, Philadelphia 76ers'a 48 sayı fark attı

Art arda 9. galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı, 8 ribaunt, Jayson Tatum 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle oynadı.
Maçı 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Joel Embiid, yalnızca 2 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ı ayakta tutmaya çalıştı. Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 124-116
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 87-135
Miami Heat-Dallas Mavericks: 99-107
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 109-121
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 128-119
Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 126-120 (uzatmada)
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 103-96