İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2024 Pazar / 13 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boston Celtics play-offlara galibiyetle girdi!
Spor

Boston Celtics play-offlara galibiyetle girdi!

NBA Doğu Konferansı Play-Off İlk Tur maçında Boston Celtics, evinde konuk ettiği Miami Heat'i 114-94 mağlup etti ve seride durumu 1-0'a getirdi.

21 Nisan 2024 Pazar 23:02 - Güncelleme:
Boston Celtics play-offlara galibiyetle girdi!
ABONE OL

NBA Doğu Konferansı Play-Off İlk Tur ilk maçında Boston Celtics ile Miami Heat karşı karşıya geldi. TD Garden'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Celtics, 114-94'lük skorla kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Maça güçlü bir giriş yapan Boston Celtics, ilk çeyreği 5, devreyi ise 15 sayı farkla önde kapattı. Miami Heat'in farkı kapatmasına hiç izin vermeyen Celtics, son çeyreğe 32 sayı farkla önde girdi ve maçı da rahat bir şekilde kazandı.

NBA'de normal sezonu lider bitiren Celtics'te Jayson Tatum 23 sayı 10 ribaund 10 asistle triple-double yaptı. Derrick White 20, Kristaps Porzingis 18, Jaylen Brown 17 sayı ile oynadı.

Miami Heat'te Bam Adebayo'nun 24 sayılık çabası yeterli olmadı.

Celtics ile Heat arasındaki ikinci maç, 25 Nisan Perşembe gecesi TSİ 02.00'de oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.