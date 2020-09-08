İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Eylül 2020 Salı / 20 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4733
  • EURO
    8,8292
  • ALTIN
    464.196
  • BIST100
    1099.23
Spor

Boston Celtics seride 3-2 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Boston Celtics, son şampiyon Toronto Raptors'ı 111-89 yenerek seride 3-2 öne geçti.

AA08 Eylül 2020 Salı 10:37 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 10:37
ABONE OL

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, Jaylen Brown'un 27 sayı, 6 ribauntla oynadığı yarı final serisinin beşinci karşılaşmasında Toronto Raptors'ı 111-89 mağlup etti.

Seride 3-2 üstünlük sağlayan Celtics'te Kemba Walker 21 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve Jayson Tatum 18 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Raptors'ta Fred VanVleet'in 18 ve Norman Powell'ın 16 sayılık katkıları galibiyet için yeterli olmadı.

CLİPPERS YENİDEN ÖNDE

Los Angeles Clippers, Batı Konferansı play-off yarı finalinin üçüncü maçında Denver Nuggets'ı 113-107 yenerek seride 2-1 üstünlük yakaladı.

Clippers'ta Paul George 32 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik katkı sağlarken, Kawhi Leonard 23 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle "double double" yaptı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 32 sayı, 12 ribaunt ve Michael Porter Jr.'ın 18 sayı, 10 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.