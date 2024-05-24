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Spor

Boston Celtics seriyi 2-0 yaptı

NBA'de Doğu Konferansı finali ikinci maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 126-110 yendi ve seriyi 2-0 yaptı.

IHA24 Mayıs 2024 Cuma 09:37 - Güncelleme:
Boston Celtics seriyi 2-0 yaptı
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NBA'de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics evinde mücadele ettiği Indiana Pacers'ı 126-110 skorla mağlup etti ve seride 2-0 yaptı. Boston'da Jaylen Brown 40 sayı, 5 ribuand, Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaund ve Derrick White da 23 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Indiana'da ise Pascal Siakam'ın 28 sayı, 5 ribaund ve Andrew Nembhard'ın da 16 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

Seride 3. ve 4. müsabakalar Indiana Pacers'ın sahasında oynanacak.

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