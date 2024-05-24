Boston Celtics seriyi 2-0 yaptı

NBA'de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics evinde mücadele ettiği Indiana Pacers'ı 126-110 skorla mağlup etti ve seride 2-0 yaptı. Boston'da Jaylen Brown 40 sayı, 5 ribuand, Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaund ve Derrick White da 23 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Indiana'da ise Pascal Siakam'ın 28 sayı, 5 ribaund ve Andrew Nembhard'ın da 16 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

Seride 3. ve 4. müsabakalar Indiana Pacers'ın sahasında oynanacak.