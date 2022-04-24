İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2022 Pazar / 23 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7517
  • EURO
    15,9341
  • ALTIN
    915.671
  • BIST100
    2472.5
Spor

Boston Celtics, seriyi 3-0'a getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 109-103 mağlup eden Boston Celtics, seride 3-0 öne geçti.

AA24 Nisan 2022 Pazar 12:57 - Güncelleme:
ABONE OL

NBA play-off'larına 4 karşılaşmayla devam edildi. Nets'e karşı evinde oynadığı iki maçı kazanan Celtics, rakibini deplasmanda da yenerek Doğu Konferansı yarı finaline çıkmaya çok yaklaştı.

Celtics'te 39 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla oynayan Jayson Tatum, sahanın en etkili ismi oldu. Jaylen Brown da 23 sayı, 5 asistlik katkıda bulundu.

Nets cephesinde Bruce Brown 26 sayı, 8 ribaunt, Kevin Durant 16 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Kyrie Irving 16 sayı, 9 asistle mücadele etti.

JAZZ VE TİMBERWOLVES SERİLERİ EŞİTLEDİ

Utah Jazz, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 100-99 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisini 2-2'ye getirdi.

Jazz'ı galibiyete, kenardan gelerek 25 sayı atan Jordan Clarkson, 23 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üreten Donovan Mitchell ve 17 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Rudy Gobert taşıdı.

Sakatlığı nedeniyle serinin ilk 3 maçını kaçıran Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic'in 30 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Batı'daki bir diğer ilk tur serisinde ise Minnesota Timberwolves, seyircisi önünde oynadığı Memphis Grizzlies maçını 119-118 kazanarak durumu 2-2 yaptı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Timberwolves'ta 33 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza atan Karl-Anthony Towns ve 24 sayı, 3 blokla oynayan Anthony Edwards öne çıktı.

Grizzlies'te Desmond Bane 34 sayı, Dillon Brooks 24 sayı ve Ja Morant 11 sayı, 15 asist, 8 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

RAPTORS, 76ERS'A KARŞI İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Toronto Raptors, Philadelphia 76ers'a ilk 3 maçı kaybettiği Doğu Konferansı ilk tur serisinin 4. müsabakasını 110-102 kazandı.

Pascal Siakam'ın 34 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle sürüklediği Raptors'a, Gary Trent 24 sayılık katkıda bulundu.

76ers'ta James Harden 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 blok ve Joel Embiid 21 sayı, 8 ribaunt üretti. Yalnızca 1,5 dakika süre alan Furkan Korkmaz, skora katkı yapamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.