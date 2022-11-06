İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2022 Pazar / 12 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boston Celtics, üçlük rekorunu kırdı
Spor

Boston Celtics, üçlük rekorunu kırdı

Boston Celtics, New York Knicks'i 133-118 yendiği karşılaşmada, 27 üçlük atarak bir maçta bulduğu en fazla üçlük sayısına ulaştı.

6 Kasım 2022 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Boston Celtics, üçlük rekorunu kırdı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, New York Knicks'i 133-118 mağlup etti. Boston Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı ve Jayson Tatum 26 sayı attı.

Boston Celtics, maçta bulduğu 27 üçlükle bir maçta bulduğu en fazla üçlük sayısıyla NBA takım rekorunu kırdı.

New York Knicks'te Julius Randle, 29 sayı, RJ Barrett ise 27 sayı kaydetti.

SONUÇLAR:

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Orlando Magic-Sacramento Kings: 123-126

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 94-98

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans:124-121

New York Knicks-Boston Celtics: 118-133

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 108-94

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 129-117

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 126-101

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 102-82

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.