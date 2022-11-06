Boston Celtics, üçlük rekorunu kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, New York Knicks'i 133-118 mağlup etti. Boston Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı ve Jayson Tatum 26 sayı attı.
Boston Celtics, maçta bulduğu 27 üçlükle bir maçta bulduğu en fazla üçlük sayısıyla NBA takım rekorunu kırdı.
New York Knicks'te Julius Randle, 29 sayı, RJ Barrett ise 27 sayı kaydetti.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Orlando Magic-Sacramento Kings: 123-126
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 94-98
Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans:124-121
New York Knicks-Boston Celtics: 118-133
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 108-94
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 129-117
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 126-101
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 102-82