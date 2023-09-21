Boston Celtics'in yeni guardı Tatum olabilir

Boston Celtics'in, yıldız oyuncusu Jayson Tatum'ı gelecek sezon sık sık point guard pozisyonunda oynatabileceği iddia edildi.

Tatum kısa forvet pozisyonunda etkili bir skorer olarak bilinse de, Celtics ekibinin gelecek sezon rolünü biraz değiştirmesi beklenebilir.

ESPN'den Ramona Shelburne, Celtics'in Tatum'ı point guard pozisyonunda daha fazla oynatmasının beklendiğini belirterek, yıldız oyuncunun bu yaz buna yönelik çalıştığını da sözlerine ekledi:

"Jayson Tatum point guard pozisyonunda çok zaman geçirecek. Los Angeles'tayken üzerinde çalıştığı şeylerden biri de buydu. Açıkçası playofflarda hücumu başlatan oyuncu da kendisiydi. Bu sezon ilerledikçe bu rolü daha da fazla oynayacağını düşünüyorum."

Tatum geçtiğimiz sezon maç başına 30,1 sayı, 8,8 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalamıştı.