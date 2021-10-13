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Spor

Boston Celtics'te bir Kovid-19 vakası daha

Boston Celtics'te geçen hafta Kovid-19'a yakalanan all-star Jaylen Brown'ın ardından Al Horford'ın Kovid-19 testi de pozitif çıktı.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 10:16 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 10:16
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Boston Celtics'te Al Horford'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Kulübünden yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 35 yaşındaki basketbolcunun karantina altına alındığı ve sezon öncesi hazırlık maçlarından Orlando Magic ile Miami Heat karşısında görev alamayacağı belirtildi.

Celtics'te geçen hafta Kovid-19'a yakalanan all-star Jaylen Brown'ın ardından Horford, aynı durumu yaşayan ikinci oyuncu oldu.

Boston Celtics'te 2016-19 yılları arasında görev almasının ardından takımdan ayrılan Al Horford, takas karşılığında bu sezon yaz döneminde yeniden Celtics'e katılmıştı.

Kariyerinde 5 kez all-star seçilen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı pivot, geçen sezon Oklahoma City Thunder formasıyla 16 sayı ve 7,5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

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