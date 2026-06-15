Boston Celtics'ten Giannis Antetokounmpo hamlesi

Boston Celtics'in geçtiğimiz hafta Milwaukee Bucks'a Giannis Antetokounmpo için bir takas teklifi yaptığı öne sürüldü.

The Ringer'dan Bill Simmons'ın aktardığı bilgilere göre Celtics yönetimi, Giannis Antetokounmpo yarışına ciddi şekilde dahil olmuş durumda.

Bu gelişme, daha önce Boston'ın Giannis takasıyla ilgilenmediğini duyduğunu söyleyen Simmons'ın önceki açıklamalarıyla çelişiyor.

Deneyimli gazeteci, Celtics'in fikrini neyin değiştirdiğini bilmediğini ancak kulübün artık Antetokounmpo için yürütülen görüşmelerin aktif bir parçası olduğunu belirtti.

Boston Celtics, draft gecesine girilirken takaslarda kullanabileceği dört adede kadar birinci tur draft hakkına ve iki draft takas hakkına sahip olacak.

Daha önce ortaya atılan iddialara göre Giannis'i Boston'a getirecek olası bir senaryoda Celtics'in Jaylen Brown'ı ya doğrudan Milwaukee'ye ya da üçüncü bir takıma göndermesi bekleniyor.

Bu durumda üçüncü takım aracılığıyla Milwaukee Bucks'a genç oyuncular ve draft haklarından oluşan önemli bir paket ulaştırılabilir.

Bu süreçte adı geçen üçüncü takımlar arasında Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers ve başka ekiplerin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan The Athletic'in yakın tarihli haberine göre Antetokounmpo, Celtics'e takas edilmesi halinde Boston ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor.