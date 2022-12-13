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Spor

Boston Celtics'ten üst üste 2. mağlubiyet

NBA'de Doğu Konferansı'nda lider konumda bulunan Boston Celtics, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

AA13 Aralık 2022 Salı 11:07 - Güncelleme:
Boston Celtics'ten üst üste 2. mağlubiyet
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Boston Celtics'i 113-93 mağlup etti.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Celtics, Golden State Warriors'tan sonra Clippers'a da yenildi.

Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, yüzde 83,3 saha içi isabetiyle 25 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Kawhi Leonard ve 26 sayı, 6 ribauntla oynayan Paul George taşıdı.

Son 6 maçının 3'ünü kaybeden Celtics'te Jayson Tatum 20 sayı, 11 ribaunt, Jaylen Brown 21 sayı ve Malcolm Brogdon 18 sayı, 6 asistle mücadele etti.

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 112-111 yenildiği San Antonio Spurs deplasmanında 2 sayı kaydetti.

- Grizzlies ve Nets serilerini sürdürdü

Ligde son haftaların formda takımları Memphis Grizzlies ve Brooklyn Nets, son 10 maçlarında 8. galibiyetlerini aldı.

Sahasında oynadığı Atlanta Hawks karşılaşmasını 128-103 kazanan Memphis Grizzlies, üst üste 6'ncı, deplasmanda Washington Wizards'ı 112-100 yenen Brooklyn Nets ise peş peşe 4. galibiyetini elde etti.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te 22 sayı, 11 asist, 3 top çalmayla "double double" yapan Tyus Jones öne çıktı.

Nets'te ise Kevin Durant 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Kyrie Irving 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 100-112

Indiana Pacers-Miami Heat: 82-87

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 128-103

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 112-111

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 121-114

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 133-112

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 113-93

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