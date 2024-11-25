Boston Celtics'ten üst üste 5. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 107-105 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Timberwolves'u konuk eden Doğu Konferansı ikincisi Celtics, Jaylen Brown'ın 29 sayı, 4 asist, Jayson Tatum'ın 26 sayı, 8 ribaunt ve Derrick White'ın 19 sayı, 9 ribauntluk katkısıyla sezonun 14. galibiyetine ulaştı.
Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 28 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Julius Randle'ın 23 sayı, 6 ribaunt ve Rudy Gobert'in 10 sayı, 20 ribauntluk performansları, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.
CAVALİERS'TAN 17. GALİBİYET
Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 122-108 yenerek 18. maçında 17. galibiyetini elde etti.
Cavaliers'ta Ty Jerome 26 sayı, 6 asist ve Donovan Mitchell 26 sayı, 4 ribaunt üretti.
Bu sezon 13. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Gradey Dick ve Scottie Barnes 18'er sayı kaydetti.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 107-105
Indiana Pacers-Washington Wizards: 115-103
Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 99-125
Miami Heat-Dallas Mavericks: 123-118 (Uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 122-108
Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 103-108