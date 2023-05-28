İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boston Celtis, Miami Heat karşısında 3-0'dan geri geldi
Spor

Boston Celtis, Miami Heat karşısında 3-0'dan geri geldi

Boston Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde Miami Heat'i 104-103 mağlup ederek seride 3-3'lük eşitliği yakaladı ve seriyi 7. maça taşıdı.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 10:43 - Güncelleme:
Boston Celtis, Miami Heat karşısında 3-0'dan geri geldi
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 104-103 yenerek seriyi 3-0'dan 3-3'e getirdi.

NBA Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Celtics, deplasmanda Heat ile karşılaştı.

Derrick White'ın son saniye basketiyle sahadan galip ayrılan geçen yılın finalisti Celtics, sahasındaki son maçı kazanması halinde NBA tarihinde 3-0'dan gelerek tur atlayan ilk takım olacak.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Jaylen Brown 26 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Marcus Smart 21, Derrick White 11 sayı kaydetti.

Heat'te ise Jimmy Butler 24 sayı, 11 ribaunt; Caleb Martin 21 sayı, 15 ribaunt, Bam Adebayo da 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Serinin 7. ve son maçı, 30 Mayıs Salı günü TSİ 03.30'da oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.