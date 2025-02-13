BOTAŞ deplasmanda kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında BOTAŞ, Danilos Pizza'ya konuk oldu.
İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip BOTAŞ, 89-85 kazandı.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Barış Burak Durmuş
Danilos Pizza: Henderson 21, Cooke 13, Mompremier 19, Walker 22, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Aysude Torcu, Hande Çelebi
BOTAŞ: Cave 15, Allen 22, Dantas 21, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Jump 2, Melike Yalçınkaya, Rana Uçar, Melis Dilara Lafatan
1. Periyot: 23-15
Devre: 32-37
3. Periyot: 61-66