BOTAŞ deplasmanda uzatmalarda kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 23. haftasında BOTAŞ, uzatmalarda Çankaya Üniversitesi'ni 88-82 yendi.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Tolga Edis, Haldun Çoban, Almina Kocabaş
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Zellous 22, Ayşe Cora 15, White 22, Gülse Uğur 13, Melike Yalçınkaya Bingül, Gizem Tüzün 7, Melike Tuğba Oral 3
BOTAŞ: Melis Gülcan 4, Ayşegül Günay Aladağ 21, Hatice Pelin Gülçelik 2, Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 5, Meltem Avcı 2, Macaulay 14, McCall 9, Doyle 20
1. PERİYOT: 29-23
DEVRE: 49-42
3. PERİYOT: 65-61
NORMAL SÜRE: 76-76