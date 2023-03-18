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Spor

BOTAŞ deplasmanda uzatmalarda kazandı

BOTAŞ, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Çankaya Üniversitesi'ni uzatmalarda 88-82 mağlup etti.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 00:44 - Güncelleme:
BOTAŞ deplasmanda uzatmalarda kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 23. haftasında BOTAŞ, uzatmalarda Çankaya Üniversitesi'ni 88-82 yendi.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Tolga Edis, Haldun Çoban, Almina Kocabaş

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Zellous 22, Ayşe Cora 15, White 22, Gülse Uğur 13, Melike Yalçınkaya Bingül, Gizem Tüzün 7, Melike Tuğba Oral 3

BOTAŞ: Melis Gülcan 4, Ayşegül Günay Aladağ 21, Hatice Pelin Gülçelik 2, Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 5, Meltem Avcı 2, Macaulay 14, McCall 9, Doyle 20

1. PERİYOT: 29-23

DEVRE: 49-42

3. PERİYOT: 65-61

NORMAL SÜRE: 76-76

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