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Spor

BOTAŞ, Emlak Konut'u deplasmanda farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında BOTAŞ, Emlak Konut'u deplasmanda 85-64 mağlup etti.

3 Nisan 2023 Pazartesi 17:28 - Güncelleme:
BOTAŞ, Emlak Konut'u deplasmanda farklı geçti
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BOTAŞ, iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı seride durumu 1-1'e getirdi. Kazanan ekibin yarı finale yükseleceği serinin üçüncü maçı, 5 Nisan Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Metehan Alaçam

Emlak Konut: Lavender 16, Walker 9, Bahar Çağlar Ökten 8, Gizem Yavuz 6, Harika Gözde Eldaş 4, Melek Selçok 2, Merve Arı 2, Berfin Sertoğlu 11, Emel Sığırcı 2, Eda Balkan 4

BOTAŞ: Sevgi Uzun 23, Sehernaz Çidal, Macaulay 17, McCall 7, Hatice Pelin Gülçelik 9, Melis Gülcan 13, Ayşegül Günay Aladağ 13, Işılay Eğin 3, Meltem Avcı, Saliha Mandıracı, Burcu Büyükayan

1. Periyot: 10-19

Devre: 26-46

3. Periyot: 41-68

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