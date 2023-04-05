İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2023 Çarşamba / 15 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2483
  • EURO
    21,0333
  • ALTIN
    1250.45
  • BIST100
    4919.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • BOTAŞ, Emlak Konut'u yenerek yarı finale yükseldi
Spor

BOTAŞ, Emlak Konut'u yenerek yarı finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında BOTAŞ, Emlak Konut'u 68-42'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 19:28 - Güncelleme:
BOTAŞ, Emlak Konut'u yenerek yarı finale yükseldi
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında BOTAŞ, Emlak Konut'u 68-42 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.

BOTAŞ, yarı finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Özgök, Turgut Işık, Tolga Akkuşoğlu

BOTAŞ: Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 13, Macaulay 6, Mc Call 5, Hatice Pelin Gülçelik 13, Saliha Mandıracı 2, Melis Gülcan 3, Ayşegül Günay Aladağ 11, Burcu Büyükayan, Meltem Avcı 2, Işılay Eğin 2

Emlak Konut: Lavender 10, Merve Arı 8, Bahar Çağlar Ökten 2, Gizem Yavuz 4, Walker 10, Ayça Yasemin Yuşan, Melek Selçok, Berfin Sertoğlu 6, Emel Sığırcı, İrem Aleyna Akat, Harika Gözde Eldaş 2

1. Periyot: 15-13

Devre: 32-19

3. Periyot: 49-33

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.