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Spor

BOTAŞ evinde kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında BOTAŞ, evinde İlkem Yapı Tarsusspor'u 80-70 mağlup etti.

AA9 Mart 2025 Pazar 17:56 - Güncelleme:
BOTAŞ evinde kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında BOTAŞ, evinde İlkem Yapı Tarsusspor'u 80-70 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Kaan Büyükçil, Sertan Kırklar, Mustafa Gürhan Soysal

BOTAŞ: Işık Su Güven 2, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Dantas 19, Cave 22, Allen 12, Rana Uçar 3, Büşra Akbaş 5, Jump 10, İdil Yeniçulha 2, Melike Yalçınkaya, Aleyna Tokgöz

İlkem Yapı Tarsusspor: Heal 10, Elif Emirtekin 4, Büşra Akgün 17, Alleyne 27, Ceylin Beyza Altunpa 1, Ecem Erk 5, Nisa Yalçın, Nuran Tutsak 6, Havva Güngör Peker

1. Periyot: 19-22

Devre: 45-43

3. Periyot: 58-51

  • BOTAŞ
  • ING Kadınlar
  • İlkem Yapı Tarsus

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