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Spor

BOTAŞ evinde OGM Ormanspor'u yendi

BOTAŞ, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında evinde konuk ettiği OGM Ormanspor'u 83-77 mağlup ederek seride 1-1'lik eşitliği yakaladı.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 00:29 - Güncelleme:
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında BOTAŞ sahasında OGM Ormanspor'u 83-77 yenerek seride 1-1'lik beraberliği yakaladı.

SALON: DSİ Etlik Spor Salonu

HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Uğur Özen, Kerem Yılmaz

BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 7, Dubljevic 17, Hatice Pelin Gülçelik 10, Prezelj, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 17, Jurjane 4, Davis 19

OGM ORMANSPOR: Robinson 7, Gökşen Fitik 2, Sevgi Uzun 25, Meltem Avcı 4, McCowan 23, Damla Gezgin 3, Lucet 13

1. PERİYOT: 18-19

DEVRE: 38-41

3. PERİYOT: 60-60

BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 29.00 Tilbe Şenyürek (BOTAŞ)

  • BOTAŞ
  • OGM Ormanspor
  • Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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