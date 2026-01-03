İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

BOTAŞ evinde rahat kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, sahasında Nesibe Aydın'ı 93-72 mağlup etti.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 19:24 - Güncelleme:
BOTAŞ evinde rahat kazandı
ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, sahasında Nesibe Aydın'ı 93-72 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Barış Burak Durmuş, Erhan Erdoğan

BOTAŞ: Bejedi 9, Tuba Poyraz 4, Selin Rachel Gül 7, Dantas 34, Williams 23, Işık Su Güven, Rana Uçar 3, Ayşegül Günay Aladağ 8, Işılay Eğin 5, Serfa

Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 12, Pelin Gülçelik 5, Green 14, Yağmur Önal 3, Büşra Akgün, Melike Yalçınkaya 5, Turner 15, Aysude Torcu, Derin Yaya 3

1. Periyot: 20-18

Devre: 57-32

3. Periyot: 75-50

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.