BOTAŞ, Maccabi Bnot'a 77-61 mağlup oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 6. hafta maçında BOTAŞ, İsrail'in Maccabi Bnot takımına sahasında 77-61 yenildi.

BOTAŞ, bu sonuçla grupta 2 galibiyette kaldı ve sonuncu olarak elendi. Maccabi Bnot ise 3 galibiyete ulaşarak gruptan 2. olarak üst tura yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Xhelal Mumini (Kosova), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

BOTAŞ: Melis Gülcan 11, Macaulay 11, Sevgi Uzun 16, Slocum 2, Sventoraite 13, Meltem Avcı 3, Sehernaz Çidal 5, Hatice Gülçelik, Ayşegül Günay

Maccabi Bnot: Brown 30, Cohen 9, Dayan 7, Jakobsone 6, Walker-Kimbrough 18, Hagag, Sahar 6, Yizchaki 1

1. Periyot: 12-16

Devre: 27-33

3. Periyot: 40-54