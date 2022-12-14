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Spor

BOTAŞ, Maccabi Bnot'u konuk ediyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz BOTAŞ evinde İsrail temsilcisi Maccabi Bnot'u konuk edecek.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
BOTAŞ, Maccabi Bnot'u konuk ediyor
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 6. ve son haftasında BOTAŞ, yarın sahasında İsrail'in Maccabi Bnot takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

Grupta son haftaya iki takım da 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle giriyor. BOTAŞ averajla ikinci, Maccabi Bnot ise üçüncü sırada yer alıyor.

İlk maçta rakibini deplasmanda 77-66 yenen BOTAŞ, Ankara'da da kazanması durumunda grubu 2. sırada bitirerek üst tura çıkacak. İsrail ekibi de kazanarak adını üst tura yazdırmaya çalışacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda bu sezon format gereği 12 grup 6'şarlı iki konferansa bölünüyor. Bu maçı kaybedecek takım kendi konferansında (A, B, C, D, E, F grupları) en iyi üçüncü olmak için diğer maçların sonucunu bekleyecek. Her konferansta 4 takım en iyi üçüncü olarak üst tura yükselecek.

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