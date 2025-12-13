İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

BOTAŞ, OGM Ormanspor'u mağlup etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında BOTAŞ, deplasmanda OGM Ormanspor'u 91-66 mağlup etti.

13 Aralık 2025 Cumartesi 20:14
BOTAŞ, OGM Ormanspor'u mağlup etti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında BOTAŞ, deplasmanda OGM Ormanspor'u 91-66 yendi.

Ligde bu sezon BOTAŞ, 5'inci galibiyetini elde ederken, OGM Ormanspor 7'nci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Metehan Alaçam, Almina Kocabaş

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 12, Kübra Erat 7, Shields 16, Fraser 12, Damla Gezgin 5, Banu Şimşek 7, Yaren Düzcü 3, Melisa Dönmez, Yağmur Güvercin

BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 8, Tuba Poyraz 12, Dantas 21, Williams 12, Serfa 5, Selin Rachel Gül 7, Bejedi 13, Işık Su Güven 4, Rana Uçar 2, Işılay Eğin 5, İdil Yeniçulha 2, Mina Berber

1. Periyot: 17-23

Devre: 28-52

3. Periyot: 48-77

  • Kadınlar Basketbol
  • BOTAŞ
  • OGM Ormanspor

Popüler Haberler
