BOTAŞ sahasında Beşiktaş'a şans tanımadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, BOTAŞ'a konuk oldu.
Ankara Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 78-69 kazandı.
Salon: Ankara
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Aydın Karaçam, Münevver Özemre
BOTAŞ: Allen 20, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Cuic 2, Dantas 26, Cave 17, Büşra Akbaş 5, Işık Su Güven 2, Buket Ünal, Melike Yalçınkaya
Beşiktaş: Peterson 12, Winterburn 15, Elif Bayram 12, Krajisnik 14, Fagbenle 16, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 20-1
Devre: 39-35
3. Periyot: 65-57