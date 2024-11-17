BOTAŞ tek sayı farkla kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında BOTAŞ, sahasında Danilos Pizza'yı 75-74 yendi.
Bu sonuçla BOTAŞ ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, Danilos Pizza ise beşinci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Halil Erkoç, Mustafa Gürhan Soysal, Melikşah Mercan
BOTAŞ: Cuic 17, Işık Su Güven 3, Dantas 18, Cave 5, Allen 15, Rana Uçar, Büşra Akbaş 5, Gülşah Duman Bıçakçı 10, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal 2
Danilos Pizza: Henderson 30, Ferda Yıldız 3, Gizem Mürüvet Uca 5, Mompremier 11, Walker 20, Hande Çelebi 2, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül 3
1. Periyot: 27-20
Devre: 44-45
3. Periyot: 65-56