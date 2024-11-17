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Spor

BOTAŞ tek sayı farkla kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ sahasında konuk ettiği Danilos Pizza'yı 75-74'lük skorla mağlup etti.

AA17 Kasım 2024 Pazar 17:29 - Güncelleme:
BOTAŞ tek sayı farkla kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında BOTAŞ, sahasında Danilos Pizza'yı 75-74 yendi.

Bu sonuçla BOTAŞ ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, Danilos Pizza ise beşinci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Halil Erkoç, Mustafa Gürhan Soysal, Melikşah Mercan

BOTAŞ: Cuic 17, Işık Su Güven 3, Dantas 18, Cave 5, Allen 15, Rana Uçar, Büşra Akbaş 5, Gülşah Duman Bıçakçı 10, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal 2

Danilos Pizza: Henderson 30, Ferda Yıldız 3, Gizem Mürüvet Uca 5, Mompremier 11, Walker 20, Hande Çelebi 2, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül 3

1. Periyot: 27-20

Devre: 44-45

3. Periyot: 65-56

  • BOTAŞ
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • Danilos Pizza

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