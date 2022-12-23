BOTAŞ, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftasında BOTAŞ, sahasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 yendi.
BOTAŞ, bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Hatay ekibi 7. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Aytuğ Ekti, Nihat Çetin, Fatma Öztürk
BOTAŞ: Melis Gülcan 5, Sehernaz Çidal 8, Sevgi Uzun 23, McCall 15, Macaulay 28, Meltem Avcı, Ayşegül Günay Aladağ 7, Hatice Pelin Gülçelik, Slocum
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Büşra Akbaş 2, Prince 25, Gizem Başaran Turan 20, Prints 25, Büşra Akgün 3, İdil Yavuz
1. Periyot: 30-19
Devre: 46-43
3. Periyot: 64-59
Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.14 Büşra Akbaş, 36.25 Gizem Başaran Turan (Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor)