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Spor

BOTAŞ, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Ligi 12. hafta mücadelesinde BOTAŞ, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk ettiği maçta rakibini 86-75 mağlup etti.

AA23 Aralık 2022 Cuma 15:31 - Güncelleme:
BOTAŞ, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftasında BOTAŞ, sahasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 yendi.

BOTAŞ, bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Hatay ekibi 7. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Nihat Çetin, Fatma Öztürk

BOTAŞ: Melis Gülcan 5, Sehernaz Çidal 8, Sevgi Uzun 23, McCall 15, Macaulay 28, Meltem Avcı, Ayşegül Günay Aladağ 7, Hatice Pelin Gülçelik, Slocum

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Büşra Akbaş 2, Prince 25, Gizem Başaran Turan 20, Prints 25, Büşra Akgün 3, İdil Yavuz

1. Periyot: 30-19

Devre: 46-43

3. Periyot: 64-59

Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.14 Büşra Akbaş, 36.25 Gizem Başaran Turan (Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor)

  • botaş
  • Hatay Büyükşehir Belediyespor
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