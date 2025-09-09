İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Botond Balogh: Süper Lig'i, Roland Sallai'ye sordum

Kocaelispor'un, Parma'dan transfer ettiği Macar stoper Botond Balogh, yeşil-siyahlı takıma gelmeden önce Galatasaray'dan Roland Sallai ile konuştuğunu ve Süper Lig hakkında bilgi aldığını söyledi.

9 Eylül 2025 Salı 12:58
Botond Balogh: Süper Lig'i, Roland Sallai'ye sordum
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Tedavisi süren Ahmet Oğuz, milli takımlarından henüz dönmeyen Dijksteel ve Show'un olmadığı antrenmanda yeni transfer Botond Balogh ise yer aldı. Balogh, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"'HERKESİN HAYATTA BİR KERE TECRÜBE ETMESİ GEREKEN LİG DEDİLER"

İtalya Serie A'da keyifli bir süreç geçirdiğini belirten 23 yaşındaki stoper, "İtalya ligi dünyanın en iyi liglerinden biri. 6 yıl Serie A'da oynamak benim için çok büyük bir keyif oldu. Buranın nasıl bir lig olduğunu, gelmeden önce Türkiye'de oynayan arkadaşlarıma da sordum. Galatasaray'da oynayan arkadaşım Sallai'ye de sordum. Onlar buranın iyi, tempolu bir lig olduğunu ve hayatta herkesin bir kere buradaki lig ortamını tecrübe etmesi gerektiğini söylediler. 3-4 gündür buradayım. Beni çok sıcak karşıladılar. Hep iyi davrandılar. Bu sezon için ana hedefim takıma elimden geldiğince yardım etmek. Taraftarımız için de şunu söyleyebilirim; belki bu konuda eleştirilebilirim ama sahada yüzde 120'mi vereceğim ve onları onlar için elinden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

"HOCA BENİ YARIM SAATTE İKNA ETTİ"

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini de dile getiren Balogh, "Transfer sürecim yaklaşık 2 gün sürdü. Aslında her şeyin çok hızlı geliştiğini söyleyebilirim. Hocayla (Selçuk İnan) telefonda görüştük, yaklaşık yarım saat kadar ve beni çok hızlı bir şekilde ikna etti. Buraya gelmeden önce son maçın özetini izledim. Hem takımı hem de taraftarları çok iyi gördüm. Özellikle taraftar harika. Maalesef bu hafta deplasmanda olduğumuz için beraber olamayacağız. Ama onlarla en kısa sürede tanışmak için can atıyorum" cümlelerine yer verdi.

