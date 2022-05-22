Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Jorge Jesus'un, Marsilya'nın ön liberosu Boubacar Kamara'nın transfer edilmesini istediği iddia edilmişti. Portekizli teknik adamın, 22 yaşındaki futbolcunun kadroda yer alması için son derece ısrarcı olduğu ileri sürülürken, Kamara'dan da transfer durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Fransız basınına konuşan Boubacar Kamara, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Marsilya'dan ayrılacağını resmen açıkladı.

BOUBACAR KAMARA AYRILIK KARARINI AÇIKLADI

Defansif orta saha ve stoper bölgelerinde görev alan Senegal asıllı Fransız futbolcu, "Uzun düşünceler ve vereceğim kararın artılarını, eksilerini tarttığım uzun gecelerden sonra sezon sonunda sözleşmemi uzatmama ve Marsilya'dan ayrılma kararı aldım. Bunun kariyerimin geri kalanı için en iyi karar olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"YENİ BİR ÜLKE VE YENİ BİR KÜLTÜR KEŞFEDECEĞİM"

Futbol hayatını yeni bir ülkede sürdüreceğini vurgulayan Kamara, "Kariyerimde gelişmek, yeni bir meydan okuma, yeni bir şampiyonluk, yeni bir ülke ve yeni bir kültür keşfetmek istediğim bir aşamaya ulaştım." ifadelerini kullandı.

"YENİ TAKIMIM BELLİ"

22 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla ilgili bir soruyu ise "Evet, seçimimi yaptım. Yakında öğreneceksiniz" cevabını verdi.

BOUBACAR KAMARA KİMDİR?

Senegal asıllık Fransız futbolcu Boubacar Kamara, 23 Kasım 1999 tarihinde Marsilya'da doğdu. Marsilya altyapısından yetişen Kamara, 2017 yılından bu yana Fransız temsilcisinin A takımında forma giyiyor.

Marsilya formasıyla 170 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 4 gol atarken, 6 kez de asist yaptı. Ön liberonun yanı sıra stoperde de görev alan Kamara bu sezon 48 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 48 maça çıkan Boubacar Kamara'nın, A Milli Takım deneyimi bulunmuyor. Transfermarkt verilerine göre genç futbolcunu piyasa değeri 25 milyon avro.