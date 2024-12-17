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Spor

Bourmeouth'u Enes Ünal kurtardı

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta maçında Bournemouth, West Ham'ı konuk etti. Vitality Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 berabere bitti. Takımının tek golünü milli futbolcumuz Enes Ünal attı.

17 Aralık 2024 Salı 01:39 - Güncelleme:
Bourmeouth'u Enes Ünal kurtardı
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İngiltere Premier Lig'in 16. hafta maçında Bournemouth, West Ham'ı konuk etti. Vitality Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 berabere bitti.

Bournemouth'un tek golünü dakika 90'da Enes Ünal şık bir frikik golüyle kaydetti. West Ham'ın tek golünü ise 87'de penaltıdan Paqueta attı.

Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 80. dakikada Adams'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bournemouth, bu maçın ardından puanını 25 yaptı. West Ham ise puanını 19 yaptı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Bournemouth, Manchester United deplasmanına gidecek. West Ham, Brighton'u konuk edecek.

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