3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Spor

Bournemouth, 3 puanı 3 golle aldı

Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında sahasında Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Milli oyuncumuz Enes Ünal, karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna dahil oldu.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 18:06
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Bournemouth ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Vitality'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Jefferson Lerma (K.K), 32. dakikada Eli Junior Kroupi ve 77. dakikada Rayan kaydetti.

Milli yıldızımız Enes Ünal 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 52'ye yükseltti. Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Bournemouth gelecek hafta deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.

Crystal Palace ise sahasında Everton'u ağırlayacak.

