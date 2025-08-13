İSTANBUL 30°C / 23°C
  Bournemouth, Bafode Diakite transferini duyurdu
Spor

Bournemouth, Bafode Diakite transferini duyurdu

Premier Lig ekibi Bournemouth, 24 yaşındaki genç stoper Bafode Diakite'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 17:35
Bournemouth, Bafode Diakite transferini duyurdu
İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Fransa'nın Lille takımından Bafode Diakite'yi kadrosuna kattı.

Bournemouth Kulübünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Diakite ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiltere basınında, transferin 35 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Toulouse takımında başlayan 24 yaşındaki stoper, 2022'de Lille'e transfer oldu.

Lille formasıyla 112 maça çıkan Diakite, 13 gol kaydetti.

Stoperlerinden Ilya Zabarnyi'yi Paris Saint-Germain'e, Dean Huijsen'i ise Real Madrid'e göndererek yaklaşık 120 milyon avro bonservis geliri elde eden Bournemouth, Diakite transferiyle güç kaybettiği bölgeye ilk takviyesini yaptı.

