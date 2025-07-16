İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2025 Çarşamba / 21 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2508
  • EURO
    47,0469
  • ALTIN
    4351.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bournemouth, Djordje Petrovic'i açıkladı
Spor

Bournemouth, Djordje Petrovic'i açıkladı

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, adı Galatasaray ile de anılan Sırp file bekçisi Djordje Petkovic'i kadrosuna kattı.

Haber Merkezi16 Temmuz 2025 Çarşamba 18:43 - Güncelleme:
Bournemouth, Djordje Petrovic'i açıkladı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Chelsea'den Sırp kaleci Djordje Petrovic'i kadrosuna kattı.

Bournemouth Kulübü, 25 yaşındaki Petrovic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Cukaricki takımında başlayan Petrovic, ABD ekibi New England Revolution'da oynadıktan sonra 2023'te Chelsea'ye transfer oldu. "Maviler"de 31 maça çıkan Petrovic, geçen sezon kiralık olarak Fransa temsilcisi Strasbourg'un kalesini korudu.

Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülen Sırp milli kaleci, geçen sezon Strasbourg formasıyla 31 karşılaşmada görev yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.