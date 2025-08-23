İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Bournemouth evinde hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Bournemouth, Vitor Pereira'lı Wolverhampton'u konuk etti. Vitality Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Bournemouth, 1-0'lık skorla kazandı.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 20:16
Bournemouth evinde hata yapmadı
İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Bournemouth, Vitor Pereira'lı Wolverhampton'u konuk etti.

Vitality Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Bournemouth, 1-0'lık skorla kazandı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada Marcus Tavernier kaydetti.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Wolverhampton'un Portekizli futbolcusu Tote Antonio Gomes, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde çıktığı ilk iki maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Bu sonucun ardından Bournemouth, puanını 3 yaptı. Wolverhampton 0 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Bournemouth, Tottenham deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise Everton'ı konuk edecek.

