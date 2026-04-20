  • Bournemouth, Marco Rose'yi resmen açıkladı
Spor

Bournemouth, Marco Rose'yi resmen açıkladı

Premier Lig ekiplerinden AFC Bournemouth, teknik direktörlük görevine Marco Rose'un getirildiğini resmen açıkladı.

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 19:40
AFC Bournemouth, teknik direktörlük görevine Marco Rose'un getirildiğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruya göre 49 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Rose'un görevine 2025/26 sezonunun sona ermesinin ardından başlayacağı belirtildi.

Avrupa futbolunda önemli bir deneyime sahip olan Rose; Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund ve RB Leipzig gibi kulüplerde görev yaptı.

Kulüp, şu anki önceliğin sezonu en iyi şekilde tamamlamak olduğunu vurgularken, takımın 13 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeye odaklandığı ifade edildi.

Bournemouth camiası, Marco Rose'un yaz döneminde göreve başlamasıyla birlikte yeni bir döneme adım atmayı hedefliyor.

