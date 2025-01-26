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Spor

Bournemouth, Nottingham Forest'ı farklı geçti

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Bournemouth ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bournemouth 5-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 01:20 - Güncelleme:
Bournemouth, Nottingham Forest'ı farklı geçti
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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Bournemouth ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bournemouth 5-0'lık skorla kazandı.

Bu sezon Premier Lig'in sürpriz takımı olan ve haftaya 3. sırada giren Nottingham Forest, 9. dakikada Justin Kluivert'ın golüyle geriye düştü.

Kluivert, bu kez asisti yaptı ve 55. dakikada Dango Ouattara farkı 2'ye çıkardı. Ouattara 62 ve 87'de iki gol daha atarak hat-trick yaptı. Antoine Semenyo, 90+1'de skoru belirledi.

Son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle bu deplasmana gelen Nottingham, 44 puanda kaldı.

11 maçtır yenilmeyen Bournemouth, bu serideki 7. galibiyetini elde eden Bournemouth, geçen hafta Newcastle deplasmanında aldığı 4-1'lik sükseli galibiyete bir de 5-0'lık Nottingham zaferini ekledi ve 40 puanla Şampiyonlar Ligi bileti için iddiasını sürdürdü.

Bournemouth, gelecek hafta Liverpool'u ağırlayacak. Nottingham ise Brighton'ı ağırlayacak.

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