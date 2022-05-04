Bournemouth, Premier Lig'e çıkmayı garantiledi

Championship'te Bournemouth, kendi sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti.

Ligin 45. haftasında oynanan karşılaşmayı Bournemouth, Kieffer Moore'nin 83. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Bournemouth, puanını 85'e yükseltti ve bitime bir hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. Nottingham Forest ise 79 puanda kaldı.

Championship'te daha önce de Fulham, Premier Lig'e çıkmayı garantilemişti.

Ligin son haftasında Bournemouth Millwall ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise Hull City deplasmanına gidecek.