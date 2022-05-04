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Spor

Bournemouth, Premier Lig'e çıkmayı garantiledi

Bournemouth, İngiltere Championship'in 45. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Nottingham Forest'ı 1-0 yenerek Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

4 Mayıs 2022 Çarşamba 00:28 - Güncelleme:
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Championship'te Bournemouth, kendi sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti.

Ligin 45. haftasında oynanan karşılaşmayı Bournemouth, Kieffer Moore'nin 83. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Bournemouth, puanını 85'e yükseltti ve bitime bir hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. Nottingham Forest ise 79 puanda kaldı.

Championship'te daha önce de Fulham, Premier Lig'e çıkmayı garantilemişti.

Ligin son haftasında Bournemouth Millwall ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise Hull City deplasmanına gidecek.

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